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Более 27 тыс. бюджетных мест для абитуриентов подготовили вузы Петербурга в 2020 году

Количество мест в первую очередь увеличилось по таким специальностям, как инженерное дело, технические, математические, гуманитарные, педагогические науки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Университеты Санкт-Петербурга располагают более чем 27 тысячами бюджетных мест для поступающих на бакалавриат и специалитет в этом году, прирост количества мест составляет более 3% по сравнению с уровнем 2019 года, сообщил в региональном пресс-центре ТАСС председатель Комитета по науке и высшей школе города Андрей Максимов.

"На специальности по подготовке бакалавриата и специалитета у нас есть увеличение по контрольным цифрам приема и в этом году. Абитуриентам будет предоставлено 27 856 мест на очное бюджетное обучение при поступлении в вузы Санкт-Петербурга. Хотелось бы отметить, что это больше на 860 мест, чем в 2019 году", - сказал Максимов.

По словам председателя комитета, количество мест в первую очередь увеличилось по таким специальностям, как инженерное дело, технические, математические, гуманитарные, педагогические науки, а также на образование в области культуры и искусства.

"Это еще не предел. В Госдуме РФ в связи с эпидемиологической ситуацией рассматриваются изменения в законодательстве, и в этих изменениях нас касаются два пункта. Во-первых, дополнительные полномочия засчитывать промежуточную аттестацию. Во-вторых, даются полномочия увеличивать контрольные цифры приема на поступление на бюджетные места. Поэтому возможны дальнейшие позитивные изменения в этой части", - отметил Максимов.

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