В Башкирии больницы для пациентов с коронавирусом оснащены кадрами на 75%

УФА, 14 мая. /ТАСС/. Больницы Башкирии, перепрофилированные для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, оснащены кадрами на 75%. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения республики Гульнара Зиннурова.

"Укомплектованность специализированных медицинских организаций врачами, средним и младшим медицинским персоналом, предназначенным для оказания помощи больным с COVID-19, составляет 75%. Резервом персонала являются сотрудники медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по иным профилям", - сказала Зиннурова.

Медсестер в случае нехватки привлекают из учреждений, в которых ограничен плановый прием пациентов, а также из здравпунктов предприятий, хозрасчетных отделений. Также проводится дополнительное обучение.

"Восполнение дефицита специалистов со средним медицинским образованием происходит за счет краткосрочной переподготовки на базе Центра повышения квалификации Республики Башкортостан, а также за счет привлечения студентов 3-4-х курсов медицинских колледжей", - добавила замминистра.

По данным Минздрава Башкирии, в настоящее время помощь заразившимся коронавирусной инфекцией оказывают 288 врачей и 618 специалистов среднего медицинского персонала. По расчетам ведомства, стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусом получат почти 4 тыс. специалистов. Регион на эти цели на 3 месяца получил 400 млн рублей из федерального бюджета. Денежные выплаты также предусмотрены и для лаборантов.