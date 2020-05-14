В Россию 14 мая рейсом Royal Flight вернутся россияне с Занзибара, Маврикия и из ЮАР

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Граждане РФ вернутся в Россию 14 мая вывозными рейсами с Маврикия, Занзибара, из ЮАР и Испании. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге.

"Сегодня ночью вылетел самолет авиакомпании Royal Flight. Он должен вернуть домой наших граждан с островов Маврикий, Занзибар, а также целую группу российских граждан из ЮАР", - сказала она.

Что касается ЮАР, отметила дипломат, то технические возможности на сегодняшний момент не позволяют вывезти всех россиян сразу, однако "прорабатывается это направление с точки зрения дополнительного рейса".

"Сегодня же в Россию вернутся соотечественники из Гоа. Борт направляется в Москву с посадкой в Ростове-на-Дону для жителей Южного федерального округа. И сразу за ним еще один борт из этого популярного среди россиян индийского штата пролетит по маршруту Красноярск-Екатеринбург-Москва для жителей Сибирского и Уральского федеральных округов", - сообщила Захарова.

По словам представителя МИД РФ, в четверг также ожидается очередной рейс из Испании сразу из двух туристических центров - Тенерифе и Барселона.

Захарова напомнила, что, по данным Росавиации, за последнюю неделю было вывезено порядка 1 300 человек. Всего с первой декады апреля вывезено 16 тыс. человек, добавила она.