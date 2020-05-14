{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

В Россию 14 мая рейсом Royal Flight вернутся россияне с Занзибара, Маврикия и из ЮАР

Также ожидается вывозной рейс из Испании

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Граждане РФ вернутся в Россию 14 мая вывозными рейсами с Маврикия, Занзибара, из ЮАР и Испании. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге.

"Сегодня ночью вылетел самолет авиакомпании Royal Flight. Он должен вернуть домой наших граждан с островов Маврикий, Занзибар, а также целую группу российских граждан из ЮАР", - сказала она.

Что касается ЮАР, отметила дипломат, то технические возможности на сегодняшний момент не позволяют вывезти всех россиян сразу, однако "прорабатывается это направление с точки зрения дополнительного рейса".

"Сегодня же в Россию вернутся соотечественники из Гоа. Борт направляется в Москву с посадкой в Ростове-на-Дону для жителей Южного федерального округа. И сразу за ним еще один борт из этого популярного среди россиян индийского штата пролетит по маршруту Красноярск-Екатеринбург-Москва для жителей Сибирского и Уральского федеральных округов", - сообщила Захарова.

По словам представителя МИД РФ, в четверг также ожидается очередной рейс из Испании сразу из двух туристических центров - Тенерифе и Барселона.

Захарова напомнила, что, по данным Росавиации, за последнюю неделю было вывезено порядка 1 300 человек. Всего с первой декады апреля вывезено 16 тыс. человек, добавила она.

Теги
ЮАРМаврикийТанзанияИндияИспанияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Минпромторг: магазины имеют право не обслуживать на кассе покупателя без маски
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС