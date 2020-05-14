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Пандемия коронавируса нового типа

Около 5 тыс. студентов Петербурга трудоустроили в вузах по программе Минобрнауки

Их работу оплачивают из федерального бюджета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Около 5 тыс. студентов петербургских университетов и институтов работают в вузах города в рамках программы по трудоустройству в условиях пандемии коронавируса, ранее запущенной Минобрнауки. Об этом в региональном пресс-центре ТАСС в четверг сообщил председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов.

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"Министерством [науки и высшего образования] запущена программа поддержки занятости студентов. По петербургским вузам речь идет о примерно 5 тыс. студентов, которые работают сейчас. Должен сказать, что федеральными деньгами оплачивается их работа", - сказал Демидов.

По его словам, в марте Санкт-Петербургский государственный университете промышленных технологий и дизайна вошел в число пяти вузов, где программы по трудоустройству были запущены в пилотном режиме. Помимо него, пилотными стали Дальневосточный федеральный университет, Томский госуниверситет, Тюменский госуниверситет, Балтийский федеральный университет им. Канта. На сегодняшний день в рамках программы по трудоустройству работают студенты около 35 вузов города.

Ранее, 21 апреля, в пресс-службе Минобрнауки сообщили, что более 100 российских вузов создали рабочие места для студентов в рамках инициированной министерством программы по трудоустройству в условиях пандемии. Тогда отмечалось, что программа занятости рассчитана на период до начала нового учебного года. Однако в случае, если она покажет свою состоятельность и будет хорошо воспринята студентами и университетами, то станет постоянно действующей.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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