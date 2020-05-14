Очаг заражения коронавирусом выявили в псковском госпитале ветеранов войн

ПСКОВ, 14 мая. /ТАСС/. Медики выявили новый очаг заражения коронавирусом в псковском госпитале ветеранов войн в центре Пскова. Об этом сообщила руководитель областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Ираида Сивачева на совещании губернатора с медицинским сообществом региона.

"У нас появился новый очаг в госпитале ветеранов войн. Мы приступаем там к работе, но мы надеемся с учетом опыта, который мы имеем, дальнейшего распространения инфекции не будет. На сегодняшний день у нас 7 очагов, прежние старые очаги не получили своего распространения и развития", - сказала Сивачева.

По факту возникновения очага в госпитале для ветеранов войн губернатор региона Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку. "По этому новому очагу абсолютно точно необходимо провести служебную проверку. Если внутрибольничные очаги будут возникать, служебные проверки неизбежны. Если результаты проверки будут говорить о халатном отношении со стороны медицинских работников, со стороны главврача, будем делать соответствующие выводы", - сказал он.

Как пояснил на совещании главный врач областной больницы Анатолий Волков, пациент с коронавирусом был переведен в госпиталь для ветеранов войн из неврологического отделения региональной больницы.

"Пациент поступил в больницу 28 апреля с острым нарушением мозгового кровообращения, 7 мая мы открыли обсерватор, и пациенты были переведены в неврологическое отделение. На то время мы тотально всех больных, экстренно поступающих в больницу, не обследовали. Обследования мы начали только с 7-го числа. Пациента 12 мая на долечивание перевели в госпиталь ветеранов, где был взят [тест на коронавирус], который оказался положительным. Клинически заподозрить было невозможно. Для нас это открытие, видимо, неврологическое отделение будет закрыто", - отметил Волков.

На данный момент состояние пациента удовлетворительное. Всего на данный момент в регионе выявлено 368 случаев заражения, зафиксировано восемь летальных исходов. Выздоровели 102 пациента.