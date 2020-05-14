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75-летие Победы

Послы РФ и Белоруссии в Казахстане в честь 75-летия Победы возложили венки к Вечному огню

На церемонии также присутствовали атташе по вопросам обороны обоих государств

НУР-СУЛТАН, 14 мая. /ТАСС/. Послы России и Белоруссии в Казахстане - Алексей Бородавкин и Анатолий Ничкасов - приняли в четверг в Нур-Султане участие в церемонии возложения венков к Вечному огню, посвященной 75-летию Победы. Об этом сообщила пресс-служба российского дипломатического представительства.

"В рамках торжественных мероприятий по празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в столице Республики Казахстан 14 мая состоялась торжественная церемония возложения венков к Вечному огню у монумента "Отан коргаушылар" ("Защитники Отечества"), в которой приняли участие посол России в Казахстане Алексей Бородавкин и посол Белоруссии в Казахстане Анатолий Ничкасов", - говорится в сообщении.

По данным посольства, на церемонии также присутствовали атташе по вопросам обороны обоих государств.

В Казахстане, как и во многих других странах, празднование Дня Победы прошло в основном в режиме онлайн. Из-за пандемии вызванного коронавирусом заболевания приуроченные к этому дню мероприятия с привлечением большого числа участников и массовым скоплением людей были перенесены на более поздние сроки или переведены в новый формат проведения.

Однако в республике, откуда на фронт ушли около 1,2 млн человек, половина из которых не вернулись домой, свято помнят и чтят подвиг своих предков. За боевые заслуги тысячи казахстанцев награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза, четверо - дважды, 110 уроженцев республики удостоены орденов Славы трех степеней.

Теги
БелоруссияКазахстанРоссия75-летие Победы
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