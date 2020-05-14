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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: тошнота, рвота и диарея могут быть первыми симптомами коронавируса

При этом главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова отметила, что при наличии схожих симптомов не стоит сразу паниковать и ставить себе диагноз, нужно вызвать врача
Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Первыми симптомами новой коронавирусной инфекции могут стать тошнота, рвота и диарея вместо высокой температуры и признаков ОРВИ. Однако не стоит сразу паниковать и ставить себе однозначный диагноз, следует вызвать врача и довериться специалисту, сообщила в четверг главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.

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"Что можно сказать о клинических проявлениях - что начало этой инфекции не всегда может начинаться как ОРВИ <...> Иногда это просто общее недомогание и сухой кашель могут быть первыми симптомами заболевания и только потом лихорадки. Иногда потеря вкуса, обоняния, дискомфорт в животе, тошнота, рвота и диарея могут быть первыми симптомами. И конечно же, сегодня важно проводить не просто дифференциальную диагностику, но и четко понимать, что у нас любой пациент с каким-то чуть ослабевшим состоянием может подразумевать новую коронавирусную инфекцию", - сказала она в четверг на вебинаре, посвященном вопросам профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции.

При этом Малинникова отметила, что при наличии схожих симптомов не стоит сразу паниковать и ставить себе диагноз "новая коронавирусная инфекция", для этого нужен врач. "Именно для врачей мы выпускаем методические рекомендации, где четко прописываем, какие симптомы и как правильно выявлять эту инфекцию", - пояснила она.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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