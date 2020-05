Захарова: авторы публикаций в NYT и FT изначально не были заинтересованы в поиске истины

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Журналисты The New York Times и Financial Times, являющиеся авторами материалов о якобы имеющем место занижении данных о смертности из-за коронавируса в России, не стремились найти истину в этом вопросе. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.