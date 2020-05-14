{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Захарова: авторы публикаций в NYT и FT изначально не были заинтересованы в поиске истины

По словам официального представителя МИД РФ, в материалах авторы не учитывали официальную позицию России на момент подготовки публикаций по предъявляемым претензиям
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Журналисты The New York Times и Financial Times, являющиеся авторами материалов о якобы имеющем место занижении данных о смертности из-за коронавируса в России, не стремились найти истину в этом вопросе. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На эту тему

"Речь идет не просто о возможной ошибке журналистов, которые не разобрались в ситуации, а о том, что они и не хотели в ней разбираться. Об этом свидетельствует тот факт, что в материалах авторы не учитывали официальную позицию России на момент подготовки публикаций по предъявляемым претензиям, - сказала она. - Если бы авторы были заинтересованы в поиске истины, то все свои "находки" они бы перепроверили и запросили бы соответствующую информацию, без которой материал бы не вышел".

По словам Захаровой, именно такой подход к верификации информации соответствует заявленным традициям западной печати. "Однако этого не произошло, хотя все знают, что в период пандемии так важно четко выверять факты, сверять свои данные и сделать все возможное, чтобы публикации не наносили ущерба и не превращались в дезинформацию", - добавила она.

Официальный представитель МИД также обратила внимание, что синхронность и схожесть материалов вызывают настороженность, раскрывая истинные цели их подготовки. "Мы видим, что некоторые силы на Западе стремятся использовать текущую кризисную ситуацию во всем мире для дискредитации усилий правительств некоторых государств и дестабилизации обстановки в них, - пояснила Захарова. - Поражают и двойные стандарты, по которым наши западные коллеги и курируемые ими СМИ призывают к борьбе с фейковыми новостями о пандемии и в то же время ведут кампанию против других стран, предъявляя им претензии, которые нельзя назвать изложением фактов".

Письма и обращения

В этой связи, проинформировала дипломат, российской стороной подготовлены письма в редакции упомянутых изданий с разъяснениями и просьбами разместить опровержение размещенных ранее материалов. "Те опровержения, которые были даны по линии российских ведомств и по линии штаба, должны найти отражение в материалах соответствующих СМИ. Эти письма будут переданы через посольства России в США и Великобританию. В них содержатся комментарии, опровергающие эти материалы", - указала она.

Захарова подчеркнула, что Россия направит соответствующие обращения в профильные международные структуры, прежде всего представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру, гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле, с призывом дать соответствующую оценку этому случаю. "Также мы проинформируем секретариат ООН, учитывая решимость, с которой генсек призвал все страны противостоять так называемой инфодемии", - отметила официальный представитель МИД.

Газета Financial Times ранее опубликовала материал с утверждением, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. В издании The New York Times также появилась недостоверная информация о ситуации с коронавирусом в России. Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что фактов сознательного занижения смертности из-за коронавируса в стране не наблюдается.

Теги
СШАВеликобританияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Минпромторг: магазины имеют право не обслуживать на кассе покупателя без маски
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС