Захарова: авторы публикаций в NYT и FT изначально не были заинтересованы в поиске истины

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Журналисты The New York Times и Financial Times, являющиеся авторами материалов о якобы имеющем место занижении данных о смертности из-за коронавируса в России, не стремились найти истину в этом вопросе. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Речь идет не просто о возможной ошибке журналистов, которые не разобрались в ситуации, а о том, что они и не хотели в ней разбираться. Об этом свидетельствует тот факт, что в материалах авторы не учитывали официальную позицию России на момент подготовки публикаций по предъявляемым претензиям, - сказала она. - Если бы авторы были заинтересованы в поиске истины, то все свои "находки" они бы перепроверили и запросили бы соответствующую информацию, без которой материал бы не вышел".

По словам Захаровой, именно такой подход к верификации информации соответствует заявленным традициям западной печати. "Однако этого не произошло, хотя все знают, что в период пандемии так важно четко выверять факты, сверять свои данные и сделать все возможное, чтобы публикации не наносили ущерба и не превращались в дезинформацию", - добавила она.

Официальный представитель МИД также обратила внимание, что синхронность и схожесть материалов вызывают настороженность, раскрывая истинные цели их подготовки. "Мы видим, что некоторые силы на Западе стремятся использовать текущую кризисную ситуацию во всем мире для дискредитации усилий правительств некоторых государств и дестабилизации обстановки в них, - пояснила Захарова. - Поражают и двойные стандарты, по которым наши западные коллеги и курируемые ими СМИ призывают к борьбе с фейковыми новостями о пандемии и в то же время ведут кампанию против других стран, предъявляя им претензии, которые нельзя назвать изложением фактов".

Письма и обращения

В этой связи, проинформировала дипломат, российской стороной подготовлены письма в редакции упомянутых изданий с разъяснениями и просьбами разместить опровержение размещенных ранее материалов. "Те опровержения, которые были даны по линии российских ведомств и по линии штаба, должны найти отражение в материалах соответствующих СМИ. Эти письма будут переданы через посольства России в США и Великобританию. В них содержатся комментарии, опровергающие эти материалы", - указала она.

Захарова подчеркнула, что Россия направит соответствующие обращения в профильные международные структуры, прежде всего представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру, гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле, с призывом дать соответствующую оценку этому случаю. "Также мы проинформируем секретариат ООН, учитывая решимость, с которой генсек призвал все страны противостоять так называемой инфодемии", - отметила официальный представитель МИД.

Газета Financial Times ранее опубликовала материал с утверждением, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. В издании The New York Times также появилась недостоверная информация о ситуации с коронавирусом в России. Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что фактов сознательного занижения смертности из-за коронавируса в стране не наблюдается.