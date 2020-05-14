Власти Вологодской области выделили почти 1 млрд рублей на капремонт 78 школ и детсадов

ВОЛОГДА, 14 мая. /ТАСС/. Масштабные капитальные ремонты начались в школах и детских садах Вологодской области раньше обычного срока, власти воспользовались ситуацией с переводом школьников на дистанционное образование из-за пандемии. Всего в регионе отремонтируют 78 учреждений образования в 25 муниципалитетах, на это выделено 970 млн рублей, сообщил губернатор области Олег Кувшинников.

"Впервые мы начинаем ремонты школ и детских садов области в апреле - мае. Это стало возможным благодаря дистанционному обучению, которое мы реализуем в условиях пандемии. Объем средств, которые мы направляем на ремонты образовательных учреждений в этом году, беспрецедентный - почти миллиард рублей. Несмотря на снижение объемов поступления налогов в бюджетную систему области, принял решение ни на копейку не снижать объемы финансирования отрасли образования по капитальному и текущему ремонту, закупке нового оборудования. Все национальные проекты будут также реализованы в полном объеме", - привела его слова пресс-служба после посещения губернатором ремонтируемой школы № 11 в Вологде.

Капитальный ремонт в школе № 11 проводится впервые с момента ее постройки в 1953 году. Основное четырехэтажное здание и мастерские обновят полностью, степень их износа - 57%. Заменят окна, инженерные коммуникации и радиаторы отопления, отремонтируют двери и полы, лестничные марши, кровлю, фасады, укрепят фундаменты. Работы будут выполнены до конца лета, в сентябре сюда придут учиться более тысячи детей.

"От предыдущей школы здесь останутся только стены, все остальное будет новое, появится даже горячая вода, которой ранее не было. В этом году по поручению губернатора мы проводим ремонты в пяти школах и в трех детских садах, на эти цели выделено 230 млн рублей. Подрядчики вышли на все объекты, работы идут по графику, и сбоев не предвидится", - сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

В план по ремонту включены учреждения с высокой степенью износа. Все объекты были согласованы с местными жителями на градостроительных советах, включены в госпрограммы, а также в специальную губернаторскую программу по капремонту учреждений образования.

"Всего в порядок приведем 78 учреждений образования в 25 муниципальных образованиях области, финансирование необходимо использовать максимально эффективно. Завершить все работы нужно к 1 сентября", - сказал Кувшинников.