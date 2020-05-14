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Пандемия коронавируса нового типа

Более 4 тыс. бесплатных проездных выдано ординаторам, работающим в больницах Петербурга

Такое решение принял региональный штаб по борьбе с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Власти Петербурга выдали более 4,4 тыс. бесплатных проездных билетов на общественный транспорт ординаторам и студентам медицинских вузов, которые в период пандемии коронавируса работают в поликлиниках города. Об этом в региональном пресс-центре ТАСС сообщил председатель комитета по науке и высшей школе города Андрей Максимов.

"Для студентов-ординаторов и тех, кто принимает участие в этом сложном процессе, проездные билеты выдаются бесплатно - это более 4,4 тыс. проездных билетов. Такое решение принял штаб по борьбе с коронавирусом", - сказал Максимов.

Он пояснил, что для ординаторов и студентов Санкт-Петербургских медицинских вузов такое трудоустройство является вариантом летней практики. Учащиеся трудятся не только непосредственно в больницах, где борются с коронавирусом, но и в других поликлиниках, где не хватает персонала.

Ранее ТАСС сообщал, что власти Санкт-Петербурга подготовили для добровольцев, медицинских и социальных работников 16 тыс. бесплатных проездных билетов на все виды городского транспорта. При этом самое большое количество билетов должны были получить медики.

По последним данным, в Петербурге выявлено 8 945 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1 899 человек, умерли 69.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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