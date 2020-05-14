Лео Бокерия назвал преступлением размещение на сайте "Бессмертного полка" фото нацистов

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по фактам размещения портретов Гитлера и Гиммлера в ходе виртуального шествия "Бессмертный полк онлайн".

"Я считаю, что это открытое преступление, сознательное, антинародное, антигуманное и просто омерзительное. Это такая святыня, осквернение которой непозволительно ни в какой форме. У этих людей нет ни совести, ни ума, ни порядочности и вообще человеческих понятий. Я даже допускаю, что готовят каких-то роботов, которые это все делают, потому что настолько это омерзительно", - сказал он.

По словам собеседника агентства, совершившие это преступление должны быть осуждены по всей строгости закона. "Я считаю, что их надо обязательно выявить, чтобы весь народ просто оплевал их. Современные молодые люди в большинстве своем - образованные, нормальные люди, которые правильно ориентированы по жизни, но ежели такие подонки попадаются - это аномалия, что тут сказать, их нужно соответствующим образом изолировать от общества. Но я абсолютно убежден, что это делала не молодежь, и я абсолютно убежден, что в силах Следственного комитета найти этих мерзавцев и провокаторов, и я уверен, что суд будет очень серьезным, никаких поблажек быть не должно", - добавил замсекретаря ОП РФ.

Общероссийская акция "Бессмертный полк" впервые в истории полностью проходит в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" продолжается на сайте Бессмертного полка России, Международного бессмертного полка polk.press и в онлайн-кинотеатре Okko. На этих площадках также предусмотрена возможность перемотать видео на нужный момент, чтобы увидеть своего родного или близкого человека.