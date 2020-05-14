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Пандемия коронавируса нового типа

Генконсульство Китая в Петербурге передало 5 тыс. масок учащимся Политеха

Маски предназначаются для всех учащихся и сотрудников международного кампуса вуза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Генеральное консульство Китая передало международному кампусу Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) Петра Великого 5 тыс. масок для обеспечения защиты учащихся в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой вуза.

"Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге передало 5 тыс. медицинских масок международному кампусу Политехнического университета", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в СПбПУ, маски предназначаются для всех учащихся и сотрудников международного кампуса.

Как отметили в пресс-службе вуза, 28 апреля 2020 года волонтеры из консультационного центра для китайских студентов СПбПУ - добровольные помощники консульства - передали иностранным студентам наборы индивидуальной антивирусной защиты. В них вошли медицинские маски и различные дезинфицирующие средства. Тогда поддержку от консульства получили почти 1,5 тыс. китайских студентов Политеха.

Теги
РоссияКитайСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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