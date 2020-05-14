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Пандемия коронавируса нового типа

В ресторанах McDonalds после пандемии будут проводить дезинфекцию каждые полчаса

Также в ресторанах будут строго следить за соблюдением социальной дистанции в два метра между посетителями

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Корпорация McDonalds (McDonalds Corp) подготовила 59-страничные рекомендации для операторов 14 тыс. ресторанов быстрого питания в США с перечислением мер санитарной безопасности, необходимых для возобновления работы после пандемии коронавируса, в частности - частой дезинфекции.

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Как сообщила в четверг газета The Wall Street Journal, в документе, в частности, содержится требование строго следить за соблюдением социальной дистанции в два метра между посетителями, закрыть автоматы по розливу безалкогольных напитков или организовать постоянный контроль за ними сотрудников ресторанов.

Рекомендовано также проводить каждые полчаса дезинфекцию автоматов по продаже сопутствующих товаров и туалетов, установить на дверях туалетов специальные устройства, позволяющие посетителям открывать двери, не касаясь их, установить автоматы-диспенсеры с бумажными салфетками по $310 за одно такое устройство, а также раковины с автоматической регулировкой подачи воды стоимостью $718 за штуку.

На трех страницах в документе в форме вопросов и ответов приводятся рекомендации по обеспечению безопасности сотрудников ресторанов: все они обязаны носить маски и перчатки, а администрация ресторанов обязана будет предоставлять лицевые щитки там, где этого требуют местные власти.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,39 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 84 тыс. человек, в том числе более 27 тыс. в штате Нью-Йорк, 9,7 тыс. - в штате Нью-Джерси, 5,3 тыс. - в штате Массачусетс, более 4 тыс. - в штатах Мичиган и Пенсильвания.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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