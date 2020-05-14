Жителям Коми разрешили прогулки и занятия спортом на улице

СЫКТЫВКАР, 14 мая. /ТАСС/. Власти Республики Коми смягчили режим ограничений и разрешили жителям прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по двое. Об этом сообщил в четверг врио главы региона Владимир Уйба.

"Мы готовились выйти на первый этап [снятия ограничений], но, к сожалению, кроме двух очагов в Микуни и Чикшино (среди вахтовиков), у нас добавились еще два очага - в Усинске. Это вывело нас из "коридора", по которому мы имеем право выйти на первый этап. Но сегодня на заседании оперативного штаба мы приняли решение, что часть мероприятий первого этапа можем позволить, а именно: прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе, но не более чем по двое, обязательно в средствах защиты - это маски и перчатки. При этом для лиц 65 лет и старше, с хроническими заболеваниями остается режим самоизоляции", - сказал Уйба в видеообращении к жителям. Оно размещено на официальной странице Коми во "ВКонтакте".

Если в дальнейшем удастся выполнить все профилактические мероприятия, то 21 мая оперштаб вновь вернется к вопросу снятия ограничений на первом этапе. Это касается сферы услуг, сообщил врио главы региона.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, на 14 мая лабораторно подтверждено 867 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил восемь случаев. Коми находится на 52-м месте среди субъектов РФ по количеству выявленных случаев. Под медицинским наблюдением находятся 2 097 человек, из них 1 970 контактировали с зараженными, 127 прибыли из-за рубежа. Выздоровели 360 человек, прирост за сутки - 30 человек, умерли 16, новых смертей за сутки не зафиксировано. Как отметил руководитель региона, в пятницу следует ожидать больший прирост числа заразившихся из-за двух новых очагов в Усинске.