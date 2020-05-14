{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: выход из самоизоляции может повлиять на психическое здоровье людей

Руководитель Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Юлия Шойгу сообщила, на телефон горячей линии к психологам уже обращаются люди, которых тревожит, что будет, когда закончится режим самоизоляции

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Выход из режима самоизоляции должен быть аккуратным с точки зрения психологии. Такое мнение в четверг в эфире телеканала "Россия 24" высказала руководитель Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Юлия Шойгу.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы сейчас можем условно предположить, что будет, но, скорее всего, эта ситуация [выход из режима самоизоляции] не пройдет бесследно для нашего психического здоровья, психологического благополучия. <…> Нужно очень аккуратно с точки зрения психологических особенностей подойти к ситуации выхода из карантинных мероприятий", - сказал она.

По словам Шойгу, на телефон горячей линии к психологам уже обращаются люди, которых тревожит, что будет, когда закончится режим самоизоляции. Но большинство звонков по-прежнему связаны с тревогами о здоровье, ухудшении экономической ситуации в стране. Многим звонящим необходима эмоциональная поддержка, добавила главный психолог МЧС.

Общий для всей страны период нерабочих дней завершился 12 мая, но выход из режимов ограничений в регионах потребует значительного времени. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Власти Вологодской области окажут материальную помощь пострадавшим от паводка
Обратиться за выплатой пострадавшие могут через портал "Госуслуги"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС