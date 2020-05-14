Эксперт: выход из самоизоляции может повлиять на психическое здоровье людей

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Выход из режима самоизоляции должен быть аккуратным с точки зрения психологии. Такое мнение в четверг в эфире телеканала " Россия 24 " высказала руководитель Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Юлия Шойгу.

"Мы сейчас можем условно предположить, что будет, но, скорее всего, эта ситуация [выход из режима самоизоляции] не пройдет бесследно для нашего психического здоровья, психологического благополучия. <…> Нужно очень аккуратно с точки зрения психологических особенностей подойти к ситуации выхода из карантинных мероприятий", - сказал она.

По словам Шойгу, на телефон горячей линии к психологам уже обращаются люди, которых тревожит, что будет, когда закончится режим самоизоляции. Но большинство звонков по-прежнему связаны с тревогами о здоровье, ухудшении экономической ситуации в стране. Многим звонящим необходима эмоциональная поддержка, добавила главный психолог МЧС.

Общий для всей страны период нерабочих дней завершился 12 мая, но выход из режимов ограничений в регионах потребует значительного времени. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.