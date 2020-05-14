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Власти Вологодской области окажут материальную помощь пострадавшим от паводка

Обратиться за выплатой пострадавшие могут через портал "Госуслуги"

ВОЛОГДА, 14 мая. /ТАСС/. Власти Вологодской области приняли решение о выделении материальной помощи жителям Верховажского района, пострадавшим от паводка. Помощь пострадавшим будет оказана в два этапа: до 35 тыс. рублей жители смогут получить на первом этапе, а после оценки причиненного ущерба будет выделена дополнительная помощь. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания Вологодской области.

В начале мая в Верховажском районе из берегов вышли три реки: Вага, Пежма и Терменьга. В селе Верховажье подтопленными оказались 57 домов, еще 19 хозяйств попали в зону паводка в прибрежных деревнях. Пострадавшими от паводка считаются более 200 человек.

"Максимальная сумма выплаты пострадавшим - 25 тыс. рублей. А если семья является малоимущей, то прибавляется еще до 10 тыс.", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, обратиться за выплатой пострадавшие могут через портал "Госуслуги", в течение трех рабочих дней средства будут переведены на счет. Сейчас комиссия осматривает дома и составляет акты, планируется, что 20 мая работа будет завершена, в зависимости от ущерба будет выплачена дополнительная компенсация.

Теги
РоссияВологодская область
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