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Пандемия коронавируса нового типа

Первые успешные результаты лечения больных с COVID-19 плазмой крови получили в Петербурге

По последним данным, в Петербурге зафиксировано 460 новых случаев заражения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга сообщили о первых успешных результатах лечения плазмой крови пациентов, заболевших COVID-19. Как сказали журналистам в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, один пациент уже выписан.

"За последнюю неделю в Городской больнице № 40 Курортного района плазму перелили трем пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Все больные показали положительную динамику. Первый пациент отметил значительное улучшение в своем состоянии на второй день после введения плазмы, на третий день был переведен из реанимационного отделения, а сегодня покинул больницу. Еще один больной сегодня был переведен в палату из реанимации. Третий больной тоже идет на поправку", - говорится в сообщении.

Главный специалист по анестезиологии и реаниматологии больницы Евгений Гарбузов рассказал, что первыми, кому ввели плазму, были два врача этого стационара, которые находились в тяжелом состоянии и готовились к переводу на искусственную вентиляцию легких. "Терапия гипериммунной плазмы от пациентов, перенесших инфекцию, показывает хорошие результаты. Мы продолжим подбор доноров для дальнейшего расширения этой работы", - привели его слова в пресс-службе.

В начале мая сообщалось, что медицинские учреждения Санкт-Петербурга начали формировать пул пациентов, вылечившихся от заболевания, вызванного коронавирусом, и готовых сдать свою кровь для лечения людей с аналогичным диагнозом. Доноры отбираются по критериям возраста и состояния здоровья. По данным комитета, на сегодняшний день плазму сдали семь петербуржцев. Забор плазмы происходит на Городской станции переливания крови.

Ранее аналогичную процедуру организовали в Москве. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами к новой коронавирусной инфекции) - один из наиболее эффективных методов лечения заболевания, вызванного коронавирусом, при отсутствии вакцины. Этот метод широко используется за рубежом: в США, Германии, Китае и других странах.

По последним данным, в Петербурге зафиксировано 460 новых случаев заражения, всего с начала пандемии было зафиксировано 8 945 случаев заболевания COVID-19. Умерли 69 человек. Выздоровели 1 899 человек.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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