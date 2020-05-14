Представители религий России поддержали призыв Ватикана молиться о конце пандемии 14 мая

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Представители религий России рассказали ТАСС в четверг, как они отреагировали на призыв Папы Римского Франциска к совместной молитве о преодолении пандемии.

Ранее папа Франциск объявил 14 мая днем духовного единения религий в молитве и посте за окончание пандемии коронавируса. Он призвал верующих всех конфессий к общей молитве и посту и к обращению к Господу за помощью в преодолении пандемии коронавируса.

По словам канцлера курии католической Архиепархии Божией Матери с центром в Москве священника Игоря Ковалевского, в католических храмах России сегодня состоялись молитвы о преодолении пандемии, к которым призвал папа Франциск. "Католическая церковь в России поддержала выдвинутый Папой Франциском призыв поста и молитвы 14 мая в намерении избавления человечества от пандемии коронавируса. Этот призыв поддержали в России представители других христианских конфессий, а также других религий, о чем они уже публично заявили. Сегодня мы призваны демонстрировать духовное единение перед лицом обшей проблемы", - сказал он ТАСС.

Сотрудник Секретариата по межхристианским отношениям Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата священник Алексий Дикарев рассказал ТАСС, что Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает инициативу понтифика, хотя ее храмы на территории России не приняли участия в совместной молитве по каноническим причинам. "Мы ответили только, что одобряем эту добрую инициативу. Русская церковь в лице своих пастырей и верующих молится и будет продолжать молиться о преодолении пандемии. Вообще, эта инициатива не предполагает никаких публичных мероприятий", - сказал он ТАСС, отметив, что в настоящее время приходы РПЦ закрыты для прихожан.

В Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦР), рассказал ТАСС глава ее администрации пастор Виктор Вебер, молитва об избавлении от пандемии совершается каждое воскресенье. "В эти майские дни мы в большей степени сконцентрировались на праздновании юбилея Победы. 9 мая провели совместную молитву за мир с главами протестантских конфессий России в онлайн-режиме. Однако ежевоскресно в наших лютеранских храмах совершается молитва об избавлении от пандемии, которая объединяет нас с нашими сестринскими церквями", - сказал он.

"Что касается последнего его призыва, то мы обсуждали предложение папы Франциска на Духовном совете РОСХВЕ и решили, что каждая из церквей по желанию может присоединиться в этой инициативе", - рассказал в беседе с ТАСС пресс-секретарь Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников, РОСХВЕ) Антон Кругликов. По его словам, 24 марта 2020 года на заседании правления РОСХВЕ было принято решение о ежедневном проведении короткой молитвы о защите от вируса и прекращении пандемии. "Прихожанам церквей рекомендовано каждый полдень по московскому времени, где бы не находились люди (дома или на работе), выделить несколько минут для молитвы. Это самое удобное время, так как могут присоединиться как церкви на Дальнем Востоке, где еще не будет поздно, так и в самом западном регионе страны - Калининградской области", - добавил Кругликов.

Призыв папы вне христианства

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода заявил, что призыв папы Франциска полностью кореллирует с деятельностью ФЕОР и преследует исключительно благие цели. "С 29 марта мы проводим онлайн общероссийскую молитву за прекращения распространения вируса, и, разумеется, 14 мая не станет исключением. Если столько людей по всему миру объединятся для того, чтобы попросить Бога о мире и здоровье, уверен, он услышит нашу просьбу, и мы можем ждать скорейшего избавления от этой напасти", - сказал он.

По словам раввина, стремление к добру должно отражаться в конкретных делах, особенно в критической ситуации. "Мы должны забывать о наших противоречиях, но концентрироваться на объединяющих нас всех высоких ценностях, и только таким образом мы сможем преодолеть эти испытания. Как во время войны, когда бок о бок бились люди разных национальностей, на разных языках звучали молитвы, но все они стремились к одному - установлению мира на земле и сумели достичь этого", - заключил он.

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин заявил 14 мая, что признателен папе Франциску за инициативу единения религий в молитве и посте за окончание пандемии коронавируса. "Мусульмане всего мира в течение Рамадана соблюдают пост и склоняются в земных поклонах пред Господом в дополнительных молитвах. Однако молитва и пост - это виды религиозной практики, первооснова которых была заложена нашим общим праотцом Авраамом. Намеченное на 14 мая 2020 года единение различных религий и конфессий, каждая согласно своей традиции, в практике поста и молитвенного обращения к Господу, послужит нам напоминанием о единстве наших корней и об общей совместной ответственности, которую мы несем перед Создателем, за поддержание гармонии и порядка созданного Им мира", - говорится в его обращении, опубликованном на сайте ДУМ РФ.

"Перед коронавирусной инфекцией мы не только равны, но и отчетливо осознаем тщетность борьбы с эпидемией поодиночке, поскольку ее распространение способно остановить только совместное осознанное и солидарное усилие всего человечества. Это совместное усилие должно начинаться в наших сердцах, в искреннем стремлении и желании преодолеть выпавшие на нашу долю испытания всем вместе, пребывая в братском уважении и почтении друг к другу", - цитирует муфтия сайт ДУМ РФ.