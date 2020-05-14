В Тверской области удвоилось число безработных во время пандемии

ТАСС, 14 мая. Число безработных в Тверской области из-за вынужденного закрытия ряда предприятий в связи с ситуацией с коронавирусом выросло вдвое, с примерно 4 тыс. до более 9 тыс. человек. Об этом в четверг в прямом эфире телекомпании "Вести-Тверь" рассказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Количество безработных увеличилось в два раза: было около 4 тыс. человек, сейчас порядка 9 тыс. 200 человек, на 5 тыс. увеличилось. В том числе это предприятия, которые сегодня вынужденно не работают: отрасли туристической индустрии, рестораны и предприятия общественного питания, которые обслуживали людей на своей территории и не смогли масштабно развить проекты по доставке еды заказчику, и это люди, потерявшие работу в других регионах, но они являются жителями Тверской области", - сказал Руденя.

Он добавил, что в регионе на данный момент имеется 11 тыс. вакансий. "Это основная работа сейчас для нашего управления по труду и занятости - максимально добиться того, чтобы люди, вставшие на учет как безработные, были трудоустроены на наши региональные вакансии. И это имеет все шансы на успех, потому что имеющиеся вакансии престижные, с хорошей официальной белой зарплатой, с которой уплачиваются налоги", - объяснил Руденя.

По его данным, работают 92% субъектов региональной экономики, в которых занято 435 тыс. человек, а 8% насчитывают более 30 тыс. сотрудников и приостановили свою деятельность. "Это работники сферы услуг, торговых комплексов, спа- и массажных салонов, спортивные и общественные учреждения, в том числе музеи, кинотеатры", - сказал губернатор Тверской области.

В Тверской области за сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии число заразившихся выросло до 962, из них 440 человек выздоровели, 10 умерли. С 17 марта в регионе введен режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции, отменены массовые мероприятия, закрыты предприятия сферы быта, услуг, общественного питания, парки и площадки для спорта и отдыха. С 12 мая жители должны надевать защитные маски в транспорте, аптеках и других местах скопления людей.