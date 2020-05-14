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Пандемия коронавируса нового типа

Медики Самарской области получили доплату за работу с зараженными коронавирусом

Деньги поступили на счета сотрудников 13 мая

САМАРА, 14 мая. /ТАСС/. Медики, работающие с пациентами, зараженными коронавирусом, в Самарской области получили положенную доплату. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

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"Надбавки к заработной плате, которые были установлены решениями президента России Владимира Путина, получили медики Самарской области, работающие на передовой по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Средства на счета сотрудников лечебных организаций поступили уже 13 мая, раньше обозначенного главой государства срока. Информация была озвучена на заседании регионального оперативного штаба, которое в четверг, 14 мая, в режиме видеоконференции провел Губернатор Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, выплаты предоставлены согласно спискам, которые были составлены главными врачами медучреждений. Среди получателей денежных средств есть врачи, медсестры, санитарки, а также работники лабораторий, работающих с биоматериалами, и станций скорой помощи. Глава региона Дмитрий Азаров поручил главным врачам медучреждений пофамильно проверить списки, чтобы все получили положенные выплаты.

"Каждый день здесь имеет значение. Вы прекрасно понимаете, в каком напряжении люди работают", - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к главврачам.

Президент России Владимир Путин на совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса в понедельник сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская областьПандемия коронавируса нового типа
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