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Пандемия коронавируса нового типа

CNN: новые случаи коронавируса зафиксированы на авианосце ВМС США Theodore Roosevelt

Телекомпания сообщает, что причиной новых случаев заражения вероятно стала проблема, возникшая в ходе тестирования выздоровевших моряков, которым разрешили вернуться к службе на авианосце

ТАСС, 15 мая.  Заражение коронавирусом выявлено у пятерых моряков, вернувшихся на американский авианосец Theodore Roosevelt после вспышки на борту вызываемого инфекцией заболевания. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на источник из числа военных.

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По информации CNN, во время зафиксированной в марте вспышки на борту корабля коронавирус был диагностирован более чем у 1 тыс. из 4,9 тыс. членов экипажа.

Как отметил источник телекомпании, причиной новых случаев заражения вероятно стала проблема, возникшая в ходе тестирования выздоровевших моряков, которым разрешили вернуться к службе на авианосце. У одного из инфицированных симптомы проявились после возвращения на судно, а остальные четверо близко контактировали с ним.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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