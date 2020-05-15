{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Страны Балтии возобновляют безвизовые поездки для своего населения

Поездки были прерваны 17 марта из-за пандемии

РИГА, 15 мая. /ТАСС/. Страны Балтии первыми в ЕС возобновляют безвизовые поездки для своего населения, прерванные 17 марта из-за распространения коронавируса. Соответствующий документ главы МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, Литвы Линас Линкявичюс и Эстонии Урмас Рейнсалу подпишут 15 мая в Риге.

По сообщению пресс-службы МИД Латвии, министры, которые нанесут рабочие визиты, поставят подписи под меморандумом о взаимопонимании по отмене ограничений на передвижение между странами автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта, а также о сотрудничестве во время кризиса из-за коронавирусного заболевания.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Соглашение предусматривает, что с 15 мая по странам Балтии смогут без ограничений перемещаться жители этих стран и лица, имеющие право на пребывание в них, если они последние 14 дней не находились за пределами Балтии, им не предписана самоизоляция в связи с заражением или статусом контактного лица инфицированного, а также они не имеют признаков заболевания дыхательных путей.

Правительство Латвии на заседании в четверг одобрило решение возобновить с 15 мая международные пассажирские перевозки между странами Балтии.

На границе туристов ожидает погранконтроль

Как пояснил в эфире национального радио представитель Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис, гражданам Латвии и Эстонии при въезде на территорию Литвы с 15 мая предстоит пройти пограничный контроль. Путешественникам не придется декларировать цель поездки, однако они должны будут представить удостоверение личности.

Кроме пограничников на контрольных пунктах Литвы будут дежурить медики. Они будут собирать и обрабатывать анкеты, которые предстоит заполнить пересекающим границу людям и оценивать состояние их здоровья.

Руководитель отдела охраны границы департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев заявил порталу ERR, что после отмены погранконтроля между балтийскими республиками с 15 мая выборочные проверки на границе с Латвией продолжатся. На границе продолжат работать патрули, которые будут обеспечивать безопасность, общественный порядок и проверять соблюдение правила, например, "2+2" (не более двух человек вместе на расстоянии не менее 2 м от других - прим. ТАСС).

Расширение безвизового режима

Как отметил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, страны Балтии хотели бы присоединить к безвизовому режиму Финляндию. По словам главы эстонской дипломатии, этот вопрос главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии могут обсудить 15 мая на встрече в Риге. Рейнсалу назвал решение об открытии внутренних границ между странами Балтии "уникальным явлением" во время нынешних ограничений из-за пандемии.

Премьер-министры Латвии, Литвы и Эстонии 6 мая договорились, что с 15 мая страны Балтии откроют внутренние границы для свободного передвижения своего населения. Как написал в тот день в Facebook премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, балтийские республики должным образом справились с распространением на своей территории коронавируса и держат ситуацию под контролем.

По данным на 14 мая, в странах Балтии выявлен в общей сложности 4 231 случай заражения коронавирусом. В Латвии подтверждено 962 случая заболевания, умерли 19 человек, в Литве - 1511 заболевший и 54 умерших, в Эстонии - 1758 и 62, соответственно.

Теги
ЭстонияЛатвияЛитваПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Детский омбудсмен Украины назвал страну "международным онлайн-магазином с младенцами"
Николай Кулеба считает, что ситуация с десятками младенцев, рожденных от украинских суррогатных матерей для иностранцев и "застрявших" в Киеве из-за карантина, продемонстрировала пробелы в украинском законодательстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС