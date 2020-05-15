Страны Балтии возобновляют безвизовые поездки для своего населения

По сообщению пресс-службы МИД Латвии, министры, которые нанесут рабочие визиты, поставят подписи под меморандумом о взаимопонимании по отмене ограничений на передвижение между странами автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта, а также о сотрудничестве во время кризиса из-за коронавирусного заболевания.

РИГА, 15 мая. /ТАСС/. Страны Балтии первыми в ЕС возобновляют безвизовые поездки для своего населения, прерванные 17 марта из-за распространения коронавируса. Соответствующий документ главы МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, Литвы Линас Линкявичюс и Эстонии Урмас Рейнсалу подпишут 15 мая в Риге.

Соглашение предусматривает, что с 15 мая по странам Балтии смогут без ограничений перемещаться жители этих стран и лица, имеющие право на пребывание в них, если они последние 14 дней не находились за пределами Балтии, им не предписана самоизоляция в связи с заражением или статусом контактного лица инфицированного, а также они не имеют признаков заболевания дыхательных путей.

Правительство Латвии на заседании в четверг одобрило решение возобновить с 15 мая международные пассажирские перевозки между странами Балтии.

На границе туристов ожидает погранконтроль

Как пояснил в эфире национального радио представитель Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис, гражданам Латвии и Эстонии при въезде на территорию Литвы с 15 мая предстоит пройти пограничный контроль. Путешественникам не придется декларировать цель поездки, однако они должны будут представить удостоверение личности.

Кроме пограничников на контрольных пунктах Литвы будут дежурить медики. Они будут собирать и обрабатывать анкеты, которые предстоит заполнить пересекающим границу людям и оценивать состояние их здоровья.

Руководитель отдела охраны границы департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев заявил порталу ERR, что после отмены погранконтроля между балтийскими республиками с 15 мая выборочные проверки на границе с Латвией продолжатся. На границе продолжат работать патрули, которые будут обеспечивать безопасность, общественный порядок и проверять соблюдение правила, например, "2+2" (не более двух человек вместе на расстоянии не менее 2 м от других - прим. ТАСС).

Расширение безвизового режима

Как отметил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, страны Балтии хотели бы присоединить к безвизовому режиму Финляндию. По словам главы эстонской дипломатии, этот вопрос главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии могут обсудить 15 мая на встрече в Риге. Рейнсалу назвал решение об открытии внутренних границ между странами Балтии "уникальным явлением" во время нынешних ограничений из-за пандемии.

Премьер-министры Латвии, Литвы и Эстонии 6 мая договорились, что с 15 мая страны Балтии откроют внутренние границы для свободного передвижения своего населения. Как написал в тот день в Facebook премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, балтийские республики должным образом справились с распространением на своей территории коронавируса и держат ситуацию под контролем.

По данным на 14 мая, в странах Балтии выявлен в общей сложности 4 231 случай заражения коронавирусом. В Латвии подтверждено 962 случая заболевания, умерли 19 человек, в Литве - 1511 заболевший и 54 умерших, в Эстонии - 1758 и 62, соответственно.