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Пандемия коронавируса нового типа

В Австрии возобновляют работу рестораны, музеи и зоопарки

С 18 мая ученики смогут вернуться к занятиям в школе

ВЕНА, 15 мая. /ТАСС/. Власти Австрии в пятницу приступают к реализации третьего этапа отмены ограничений, введенных в середине марта из-за борьбы с коронавирусом. С 15 мая возобновляют работу рестораны, бары, кафе, музеи, зоопарки, открываются спортивные площадки, с 18 мая ученики смогут вернуться к занятиям в школе. Об этом сообщило Министерство социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии.

На первом этапе с 14 апреля в Австрии открылись мелкие магазины, строительные и садоводческие рынки. На втором этапе с 1 мая был отменен режим самоизоляции, заработали большие магазины, предприятия сферы услуг, разрешили заниматься бесконтактными видами спорта, с 4 мая к учебе вернулись старшеклассники, которые готовятся к выпускным экзаменам.

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Поэтапное возвращение к нормальной жизни в условиях коронавирусной инфекции реализуется в Австрии с определенным набором условий: в магазины разрешено одновременно пускать ограниченное число покупателей, населению нужно соблюдать дистанцию от окружающих в общественных местах, не собираться на улицах группами более 10 человек, носить защитные маски в транспорте, магазинах и помещениях общественного пользования.

Рестораны, музеи, спорт

Рабочее время предприятий общественного питания теперь ограничено с 06:00 до 23:00. Гости ресторанов должны заранее бронировать столики, соблюдать дистанцию от посторонних, столы необходимо размещать на расстоянии друг от друга, а персонал обязан носить медицинские маски. За одним столом должно находиться не более четырех взрослых.

Для стимулирования ресторанного бизнеса власти Вены планируют в июне предоставить каждому жителю города ваучер на €25 для одного посещения ресторана, если же ваучер будет получать семья из двух человек и более, то он будет на €50. Эта мера должна поддержать рестораторов, которые понесли огромные убытки и были вынуждены приостановить работу в середине марта из-за мер по борьбе с коронавирусом.

На третьем этапе разрешается также открытие музеев, галерей, библиотек, архивов, выставок. Разрешено посещение церковных служб с условием ношения защитных масок и соблюдения дистанции. При этом до сентября будут закрыты читальные залы, традиционные кинотеатры, запрещено проведение крупных культурных мероприятий и музыкальных фестивалей.

Кроме того, открываются площадки для занятий спортом на открытом воздухе. Профессиональным спортсменам разрешено проводить тренировки в закрытых помещениях. При занятии спортом нужно держать дистанцию от окружающих в 2 м. Разрешается посещение зоосадов и зоопарков, некоторые крытые помещения которых все еще будут закрыты.

Отделение ООН

Международные организации отделения ООН в Вене смогут также приступить к постепенному возвращению сотрудников к работе в Венский международный центр.

Управление ООН по наркотикам и преступности, Международное агентство по атомной энергии, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию, Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний из-за указа правительства Австрии в марте перевели штат сотрудников на удаленный режим работы. В венском отделении всемирной организации было зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом.

Следующий этап

Австрийские власти планируют на четвертом этапе с 29 мая возобновить учебный процесс в профессиональных училищах, открыть гостиницы, бассейны. Первоначальное ослабление ограничительных мер в апреле стало возможным благодаря сокращению ежедневного прироста числа заразившихся с 40% до 1%. В мае этот показатель составляет не более 100 человек в день.

"Пока рано объявлять отбой тревоги. Надо последовательно предотвратить вторую волну. <...> Необходимо соблюдать меры безопасности на каждом этапе открытия, которые реализуются с интервалом в две недели, чтобы была возможность анализировать ход событий, - отметил в распространенном заявлении глава Минздрава Рудольф Аншобер. - Задача министерства здравоохранения состоит в том, чтобы сделать все возможное для предотвращения второй волны пандемии, потому что вторая волна может быть драматичным событием для общества, здравоохранения и экономики".

Как указывал в интервью корреспонденту ТАСС федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, власти страны могут приостановить отмену ограничений, если показатели заболеваемости начнут изменяться в нежелательном направлении. По данным на 14 мая, в Австрии из 16 058 заболевших 14 405 выздоровели, 626 умерли.

Теги
АвстрияПандемия коронавируса нового типа
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