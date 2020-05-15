Россия и Австрия отмечают год запуска форума общественности "Сочинский диалог"

ВЕНА, 15 мая. /ТАСС/. Российско-австрийский форум общественности "Сочинский диалог" полностью оправдывает надежды и становится одной из несущих опор развития двусторонних связей в различных областях. Об этом заявил ТАСС посол России в Австрии Дмитрий Любинский по случаю годовщины проведения первого заседания "Сочинского диалога" 15 мая 2019 года в Сочи.

Как рассказал посол, ровно год назад президенты России и Австрии Владимир Путин и Александер Ван дер Беллен в ходе их встречи на Черном море дали старт работе первого Российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог". "Поставленные тогда в выступлениях глав государств задачи можно суммировать как стимулирование через развитие контактов по линии гражданских обществ двух стран традиционно заглавных сфер в российско-австрийских связях - экономики, музыки и искусства, театра и спорта. При параллельном апробировании новых форм работы в молодежных и научно-образовательных обменах, а также в межрегиональных контактах", - указал высокопоставленный дипломат.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что возлагавшиеся на новый диалоговый формат надежды полностью оправдались: "Сочинский диалог" уже становится одной из несущих опор развития двусторонних связей в различных областях, его инициативы вызывают неподдельный интерес с обеих сторон, - подчеркнул Любинский. - За год проведено много интересных, разноплановых и, что важно, живых, неформальных мероприятий".

Знаковые события форума

Так, за год состоялись круглые столы "Триалог диалогов" с участием немецких и французских партнеров и "Экономика культуры" на полях Петербургского международного экономического форума в июне 2019 года; региональная встреча в формате "Сочинского диалога" на 15-й Конференции европейских регионов и городов в Зальцбурге в октябре 2019 года; презентация Зальцбургского музыкального фестиваля на площадке Международного культурного форума в Санкт-Петербурге в ноябре 2019 года; "Салон "Сочинского диалога" с участием звезд мировой оперы Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в Вене в феврале 2020 года. Под эгидой российской части форума уже открыта также серия книжных публикаций, в том числе исторической и образовательной направленности.

Посол России обратил внимание на то, что площадка для форума создавалась с учетом позитивного опыта аналогичных форматов взаимодействия между Россией и другими странами Европы, в частности "Петербургского диалога" с ФРГ и "Трианонского диалога" с Францией.

Сопредседателями форума стали помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, на протяжении многих лет возглавлявший российскую часть двусторонней межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, и президент Европейского объединения торговых палат Кристоф Ляйтль, без малого 20 лет руководивший Палатой экономики Австрии. В координационный комитет форума вошли и другие знаковые представители деловых, научных и общественных кругов наших стран.

"Учреждению форума предшествовал тщательный подготовительный этап. Принципиальная договоренность о создании была достигнута на высшем уровне 5 июня 2018 года в ходе визита Владимира Владимировича Путина в Вену. 12 марта 2019 года в Москве министры иностранных дел подписали Совместное заявление о создании "Сочинского диалога", где зафиксированы ключевые принципы его работы", - напомнил Любинский.

Программа форума продолжается

В работе "Сочинского диалога" есть обширная программа, включая первоначально намечавшийся на март 2020 года комплекс мероприятий "Фабрика мысли" в Фушле под Зальцбургом с интересными экспертными дискуссиями по истории, юриспруденции и культуре, обсуждением идущих в ногу со временем инновационных инициатив, в частности в сфере туризма.

"Ситуация вокруг пандемии коронавируса, к сожалению, внесла свои коррективы. Но мы убеждены в том, что все намеченные мероприятия, включая второе полноформатное заседание форума, которое в порядке очередности должно пройти на австрийской земле, будут с успехом реализованы в текущем году, как только позволит общая обстановка", - отметил российский посол.

Пандемия коронавирусной инфекции и ограничительные меры не прекратили работу форума, а только адаптировали ее к нынешней ситуации. В частности, российский актив "Сочинского диалога" под девизом #stayhomewithsochidialogue запустил цикл онлайн-лекций, посвященный различным направлениям австрийского классического и современного искусства.

Планируется разработать набор онлайн-лекций видных представителей австрийских предпринимательских, научных и общественных кругов, откроет который уже на днях выступление члена правления австрийской компании backaldrin International The Kornspitz GmbH, почетного консула России в Астене-под-Линцем (федеральная земля Верхняя Австрия) Вольфганга Майера. Список готовящихся мероприятий и далее пополняется, рассказал Любинский.

Поддержка в Австрии и России

Как особо отметил российский посол, важно, что работа этой диалоговой площадки пользуется политической поддержкой с обеих сторон. "Об этом, в частности, наглядно говорит тот факт, что тематика продолжения работы российско-австрийского форума общественности в целях укрепления двусторонних связей и диалога гражданских обществ Австрии и России отдельной строкой прописана в действующей коалиционной программе работы правительства Австрии до 2024 года", - добавил он.

Любинский также пожелал "Сочинскому диалогу" дальнейшей динамичной совместной работы и новых содержательных идей, проектов на благо укрепления добрых связей между гражданскими обществами России и Австрии. "Как в дистанционном режиме на некоторое время, так и очно, как можно скорее!" - резюмировал дипломат.

15 мая 2019 года в Сочи состоялось учредительное заседание форума, участники координационного комитета которого встретились с президентами России и Австрии. С российской стороны сопредседателем форума назначен помощник президента Андрей Фурсенко, с австрийской - Кристоф Ляйтль. Следующее проведение форума "Сочинский диалог" было запланировано в Зальцбурге в 2020 году по случаю 100-летия Зальцбургского музыкального фестиваля.