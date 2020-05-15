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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Сирии снимут запрет на транспортное сообщение между регионами с 19 мая

Всего с 22 марта в стране было инфицировано 48 граждан

ТАСС, 15 мая. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве Сирии принял решение о возобновлении с 19 мая транспортного сообщения между провинциями страны. Как сообщило агентство SANA, сирийские власти пошли на такой шаг, принимая во внимание приближающийся праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) после окончания 24 мая мусульманского поста в месяц рамадан.

"Правительство сохраняет в силе комендантский час, который будет действовать с 19:30 до 06:00", - говорится в постановлении штаба. Власти предупреждают также население о необходимости воздержаться от народных гуляний в праздничные дни. "Публичные парки, детские площадки и туристические объекты будут оставаться закрытыми до конца мая", - указывается в документе.

С 8 мая в Дамаске и других городах были разрешены богослужения по пятницам в мечетях и по воскресеньям в церквях. При этом молящимся было предписано носить защитные маски и соблюдать правила социальной дистанции. Ранее в конце апреля правительственный штаб счел возможным начать поэтапное ослабление карантинного режима в сфере торговли и услуг, была увеличена продолжительность работы госучреждений и предприятий, а также коммерческих структур. Как ожидается, с 31 мая возобновится учеба в университетах, а также начнется подготовка к выпускным экзаменам в школах.

Согласно указу президента Сирии Башара Асада, из-за сохраняющейся угрозы эпидемии коронавируса выборы депутатов Народного совета (парламента) перенесены с 20 мая на 19 июля.

По данным Минздрава, с 5 февраля в Сирии были помещены в специализированные карантинные центры 6 781 человек. В настоящий момент там остаются под наблюдением 2 557 человек, в том числе сирийцы, возвратившиеся спецрейсами на родину за последние две недели. Всего с 22 марта в стране было инфицировано 48 граждан, при этом 29 вылечились, зафиксировано три летальных исхода.

Теги
СирияПандемия коронавируса нового типа
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