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Пандемия коронавируса нового типа

Боррель призвал провести независимое исследование происхождения коронавируса

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности призвал Китай "внести свой вклад" в усилия по облегчению бремени задолженности развивающихся стран

БЕРЛИН, 15 мая. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал провести независимое исследование происхождения коронавируса нового типа. Об этом он заявил в статье, опубликованной в четверг вечером в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"Важно замедлить распространение вируса, продвинуться вперед в разработке вакцин и снова запустить мировую экономику", - отметил глава европейской дипломатии. "Здесь мы ожидаем, что Китай сыграет свою роль и возьмет на себя ответственность, соразмерную своему весу в мире", - подчеркнул Боррель. В этой связи он призвал Пекин "внести свой вклад" в усилия по облегчению бремени задолженности развивающихся стран.

"Чтобы мы смогли лучше защититься от будущих пандемий, необходимо также провести независимое научное исследование происхождения этой пандемии", - отмечается в статье Борреля.

Касаясь отношений Пекина и ЕС, он высказал мнение, что "Китай использует различия [между государствами Евросоюза] иногда в свою пользу". По его словам, задачей ЕС является сохранение единства при выстраивании отношений с КНР.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
КитайБоррель, ЖозепПандемия коронавируса нового типа
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