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Военных Минобороны осудили в Хабаровске за установку муляжа взрывного устройства у казармы

Осужденных приговорили к штрафам в размере 30 и 20 тыс. рублей

ХАБАРОВСК, 15 мая. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае оштрафовал двух военнослужащих Минобороны России, установивших муляж взрывного устройства у казармы одного из учебных центров Восточного военного округа (ВВО). Об этом сообщило управление ФСБ России по ВВО в пятницу.

"Хабаровский гарнизонный военный суд признал военнослужащих виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК России ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") и приговорил их к наказанию в виде штрафов в размере 30 000 и 20 000 рублей, соответственно", - говорится в сообщении. Они полностью признали свою вину и раскаялись.

Под суд попали двое военнослужащих по контракту Минобороны России, проходивших обучение в центре снайпинга 392 окружного учебного центра ВВО. Было установлено, что военные изготовили муляж взрывного устройства, так называемую растяжку, и установили его на входе в одну из казарм учебного центра. "После чего [они] наблюдали за предпринимаемыми командованием учебного центра мерами и действиями личного состава подразделения по противодействию терроризму", - говорится в релизе.

Теги
РоссияХабаровский край
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