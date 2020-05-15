Во Вьетнаме выявлены 24 новых случая заражения коронавирусом среди вернувшихся из РФ

ХАНОЙ, 15 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 24 новых случая заражения коронавирусом выявлены во Вьетнаме среди местных граждан, прибывших на этой неделе из России. Об этом сообщил в пятницу национальный координационный комитет по профилактике и контролю за распространением заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусной инфекцией.

Инфицированные входили в состав группы из 345 вьетнамских граждан, вернувшихся в страну из РФ 13 мая вывозным рейсом "Вьетнамских авиалиний". Сразу же после прибытия на родину все пассажиры были помещены в карантинный центр северной вьетнамской провинции Куангнинь. После выявления заразившихся 23 из них направлены на лечение в госпиталь провинции Тхайбинь и еще двое - в госпиталь провинции Хайзыонг.

В координационном комитете отметили, что с учетом последних данных по заразившимся и выздоровевшим во Вьетнаме за все время с момента обнаружения 23 января первого случая заражения коронавирусом были зафиксированы 312 инфицированных. За минувший период 260 человек полностью вылечились, а 52 заболевших продолжают оставаться в медицинских учреждениях под наблюдением врачей.

На фоне позитивных результатов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции вьетнамские власти с конца прошлого месяца начали поэтапно снимать действующий в стране режим социальной изоляции, который предписывал гражданам не покидать свои дома без крайней необходимости. Уже полностью восстановлена работа общественного транспорта, а также деятельность предприятий торговли и сферы услуг, местным авиакомпаниям разрешено возобновить полеты по большинству внутренних маршрутов. С начала этой недели по всей стране после трехмесячного перерыва возобновились в полном объеме занятия в высших учебных заведениях и в общеобразовательных школах.