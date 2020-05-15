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Пандемия коронавируса нового типа
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Выезжающих из Приморья в Китай водителей грузовиков будут тестировать на коронавирус

Ранее на переходе Пограничный - Суйфэньхэ на границе России и Китая вдвое сократили пропуск грузового транспорта из-за заразившегося коронавирусом российского водителя
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора будут проверять на наличие коронавируса выезжающих в Китай из Приморского края водителей грузовых машин, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

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Как сообщили ранее власти Приморья, переход Пограничный - Суйфэньхэ на границе России и КНР временно сократил вдвое пропуск грузового транспорта. Такое решение власти Китая приняли после выявления коронавируса у одного из российских водителей.

"Во-первых, мы договорились с Роспотребнадзором о тестировании водителей на коронавирус перед пересечением границы. Второе: главе Пограничного округа дано поручение отсыпать дополнительную площадку для стоянки грузовой техники, которая сейчас скопилась на дороге у пункта пропуска. Совместно с краевым УМВД проводится дополнительная работа по соблюдению правил дорожного движения и парковки в районе пункта пропуска", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Приморского края Константина Шестакова.

Количество грузовых автомобилей, которые ожидают возможности въезда в Китай через два пункта пропуска в Приморском крае, достигло почти 400, сообщили ТАСС в пятницу в Уссурийской таможне. Причиной задержки по-прежнему остается сокращение объемов проверок китайской стороной. На пункте пропуска "Пограничном" в очереди насчитывается 212 автомобилей, еще 187 грузовиков в очереди на въезд в КНР через пункт "Полтавка". Как сообщал ТАСС председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов, с четверга перевозчики на "Пограничном" объявили забастовку и отказались пересекать границу в течение следующих трех дней.

Китайская сторона сразу после выявления зараженного водителя закрыла на карантин гостиницу, в которой проживали российские водители, и уведомила российскую сторону о том, что в ближайшие два-три дня пропускная способность на китайской стороне уменьшится из-за сложившихся обстоятельств. Власти Приморья обратились в правительство сопредельной китайской провинции Хэйлунцзян с просьбой в ближайшее время возобновить полномасштабный пропуск грузового транспорта через пограничный переход.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,4 млн человек, более 300 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесены изменения (05:16 мск) - добавлены подробности о забастовке в четвертом абзаце.

Теги
РоссияКитайПриморский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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