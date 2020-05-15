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МЧС заявило, что в майские праздники россияне жгли сухую траву в два раза реже, чем обычно

С начала 2020 года за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлекли 3,5 тыс. граждан, около 190 юридических и 550 должностных лиц

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. МЧС РФ отмечает снижение количества палов сухой травы в майские праздники по сравнению с прошлым годом. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

"В период майских праздников надзорные органы МЧС России приняли участие в 12,5 тыс. межведомственных рейдах и 5 тыс. оперативных выездах при сообщении о горении сухой травы. Результатом проводимой надзорно-профилактической работы стало сокращение в два раза количества палов сухой травы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - сказали в пресс-службе.

С начала 2020 года за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 3,5 тыс. граждан, около 190 юридических и 550 должностных лиц. Так в Красноярском крае за сжигание сухой травы в населенных пунктов и на землях сельхозназначения возбуждено 581 административное расследование и составлено 617 административных протоколов.

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