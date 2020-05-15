Советник Трампа заявил, что в США отсрочка отмены карантина чревата ростом суицидов

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Чрезмерная медлительность при отмене в США ограничительных мер, введенных из-за распространения нового коронавируса, приведет к росту числа самоубийств, распространению наркомании и депрессии. С таким предупреждением выступил в четверг в эфире телеканала Fox News глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

Ему был задан вопрос, что ожидает те американские штаты, власти которых настаивают на сохранении ограничительных мер до разработки эффективной вакцины от коронавируса. "Если наша экономика будет продолжать простаивать, то мы потеряем триллионы и триллионы долларов. Экономический шок от китайского вируса (так в администрации США называют коронавирус нового типа, первые случаи заражения которым были зафиксированы в китайском Ухане, - прим. ТАСС) тоже обладает убийственной силой, вызывая самоубийства, наркоманию и депрессию", - предостерег Наварро. "Настала пора снова взяться за работу", - подытожил он.

На прошлой неделе Министерство труда США объявило о том, что в апреле уровень безработицы в стране достиг рекордных 14,7%. По словам опрошенных The Washington Post экспертов, в этот период было примерно вдвое больше сокращений служащих, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года. ВВП США в I квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 4,8% в годовом исчислении в связи с ситуацией вокруг пандемии. Американские власти планируют в ближайшее время возобновить работу ряда предприятий, приостановивших деятельность из-за пандемии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.