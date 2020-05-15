{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

На Чукотке до конца мая продлили введенные из-за коронавируса ограничения

При этом в регионе разрешили проводить индивидуальные или в малых группах консультации для выпускников школ этого года

ТАСС, 15 мая. Ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, продлили на Чукотке до конца мая, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Ограничительные меры на Чукотке из-за COVID-19 продлены до 31 мая. Соответствующие поправки в постановление "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции" внес губернатор региона Роман Копин", - говорится в сообщении.

Организациям, применяющим вахтовый метод работы, рекомендовали продлить вахты работников, которые уже находятся на Чукотке, и исключить доступ жителей вахтовых поселков в населенные пункты региона, кроме случаев обращения за экстренной медицинской помощью. Кроме того, правила подразумевают обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет. При посещении общественных мест и общественного транспорта граждане обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 м и носить защитные маски при посещении медицинских организаций и аэропортов. Персонал медицинских, торговых, транспортных организаций, аэропортов должен работать в средствах индивидуальной защиты.

"Вместе с тем, по распоряжению главы региона, департаменту образования и науки Чукотского автономного округа разрешено проводить индивидуальные и малогрупповые консультации для выпускников этого года, обеспечив обучающихся и сотрудников организаций средствами индивидуальной защиты с соблюдением социального дистанцирования", - уточняется в сообщении. В детских садах сохранятся дежурные группы, рассматривается вопрос о функционировании дошкольных учреждений в режиме свободного посещения.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,4 млн человек, более 300 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Копин, Роман ВалентиновичРоссияЧукотский автономный округПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Магаданская областная детская больница возобновила работу после карантина
Коронавирус выявили у четырех сотрудников учреждения, у пациентов тесты дали отрицательный результат
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС