На Чукотке до конца мая продлили введенные из-за коронавируса ограничения

"Ограничительные меры на Чукотке из-за COVID-19 продлены до 31 мая. Соответствующие поправки в постановление "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции" внес губернатор региона Роман Копин", - говорится в сообщении.

Организациям, применяющим вахтовый метод работы, рекомендовали продлить вахты работников, которые уже находятся на Чукотке, и исключить доступ жителей вахтовых поселков в населенные пункты региона, кроме случаев обращения за экстренной медицинской помощью. Кроме того, правила подразумевают обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет. При посещении общественных мест и общественного транспорта граждане обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 м и носить защитные маски при посещении медицинских организаций и аэропортов. Персонал медицинских, торговых, транспортных организаций, аэропортов должен работать в средствах индивидуальной защиты.

"Вместе с тем, по распоряжению главы региона, департаменту образования и науки Чукотского автономного округа разрешено проводить индивидуальные и малогрупповые консультации для выпускников этого года, обеспечив обучающихся и сотрудников организаций средствами индивидуальной защиты с соблюдением социального дистанцирования", - уточняется в сообщении. В детских садах сохранятся дежурные группы, рассматривается вопрос о функционировании дошкольных учреждений в режиме свободного посещения.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,4 млн человек, более 300 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.