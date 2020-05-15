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Пандемия коронавируса нового типа

Директора школы в Якутии наказали из-за толпы родителей при выдаче сухпайков

Инцидент произошел в школе №20 в Якутске. Учебное заведение составило график получения продуктовых наборов без учета временных интервалов, что привело к массовому скоплению людей

ЯКУТСК, 15 мая. /ТАСС/. Прокуратура города Якутска привлекла к административной ответственности директора школы, где при выдаче сухих пайков в условиях пандемии коронавируса столпились родители учеников. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе прокуратуры Якутии.

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В Якутии режим полной самоизоляции введен в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Алданском районах, а также поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района и городе Покровск Хангаласского района.

"Прокуратура города внесла представление в адрес начальника управления образования Якутска, а также возбудила в отношении директора школы административное дело по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). По результатам рассмотрения административного материала должностное лицо привлечено к административной ответственности, представление прокурора находится на рассмотрении и контроле", - говорится в сообщении.

Проверка была начата после сообщений в социальных сетях. Установлено, что в школе №20, где обучаются 777 детей из малоимущих и многодетных семей, родителям 25 апреля были выданы наборы продуктов питания.

В сообщении отмечается, что график выдачи сухих пайков был разработан школой без учета временных интервалов, также учебное заведение не нанесло специальную разметку для дистанцирования родителей, "что привело к массовому скоплению граждан на территории образовательного учреждения и как следствие повлекло угрозу их здоровью".

Всего в Якутии зарегистрировано 722 случая заражения коронавирусом, выздоровели 211 человек, умерли четверо. Состояние семи пациентов оценивается как тяжелое.

Теги
РоссияЯкутияПандемия коронавируса нового типа
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