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Пандемия коронавируса нового типа

Магаданская областная детская больница возобновила работу после карантина

Коронавирус выявили у четырех сотрудников учреждения, у пациентов тесты дали отрицательный результат

ТАСС, 15 мая. Магаданская областная детская больница в пятницу после выхода с карантина приступила к приему пациентов в обычном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Колымы.

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Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов в своем Instagram-аккаунте сообщал, что с 4 мая стационар больницы закрыли на карантин после того, как у одного из врачей было выявлено заражение коронавирусной инфекцией. Тесты, взятые у детей и оставшихся работников, показали отрицательные результаты.

"В Магадане с областной детской больницы снят карантин. С 15 мая учреждение приступило к приему пациентов в обычном режиме", - сказали в пресс-службе.

В правительстве области уточнили, что по итогам тестов коронавирусная инфекция подтвердилась не у одного, а у четырех сотрудников больницы. Они были определены в один из инфекционных госпиталей. На днях все остальные сотрудники и пациенты сдали последние тесты на коронавирус. Все они показали отрицательные результаты.

В настоящее время в Магаданской области официально зарегистрировано 175 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа инфицированных 98 человек вылечились и были выписаны из больницы, три пациента умерли. С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции.

Теги
РоссияМагаданская областьПандемия коронавируса нового типа
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