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В Россию может вернуться группа школьников новым рейсом из США

Президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан сообщил, что их может быть не менее 15

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Школьники, вероятно, войдут в число пассажиров следующего вывозного рейса из РФ в США, их может быть не менее 15. Об этом сообщил в четверг ТАСС президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан.

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Посольство РФ в Вашингтоне неоднократно выражало признательность данному объединению за содействие гражданам России, оказавшимся в сложном положении в США. Организация помогала россиянам, в том числе школьникам, добираться до аэропорта, предоставляла им временное жилье, предметы первой необходимости. В четверг Кочан прибыл в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди, чтобы помочь россиянам, возвращающимся в РФ вывозным рейсом "Аэрофлота".

"Мне кажется, что будут еще школьники следующим рейсом тоже", - отметил он. По его предположению, учащихся будет "не меньше 15 человек". Когда именно будет проведен новый вывозной рейс из США в РФ, пока не уточняется.

Говоря о российских учащихся, которым "Русская молодежь Америки" оказывала содействие, Кочан отметил: "Большинство из них очень рады возвращению, очень ждут". Как он констатировал, в свете пандемии у российских школьников в США "были разные ситуации". "Например, кто-то жил в общежитии, которое закрывалось, там почти не оставалось людей. Поэтому все очень рады, что появляются рейсы, на которых они могут улетать", - пояснил он.

Собеседник агентства отметил, что многие организации, которые осуществили отправку школьников из РФ в США, не оказали им содействие в возвращении на родину. "С кем мы общались, у большинства были проблемы с организациями, через которые они сюда прилетели. Организации, во-первых, в самом начале настаивали на том, что они должны покинуть страну как можно скорее, и не предоставляли никаких объяснений, как это можно сделать", - констатировал Кочан.

Согласно его подсчетам, организация "Русская молодежь Америки" оказала помощь уже более чем 100 россиянам, которые вылетели вывозными рейсами, в том числе нескольким десяткам школьников.

Большинство школьников нашли

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 29 апреля сообщила, что внешнеполитическое ведомство получило сведения о местонахождении большинства российских школьников, которые уехали в США по различным образовательным программам.

23 апреля на брифинге Захарова заявила, что МИД РФ сделает выводы из недостаточной помощи американских властей в установлении местонахождения российских школьников. По ее словам, ранее старшеклассники выезжали из России в США по линии различных программ. Из-за пандемии COVID-19 у них возникли трудности с возвращением в Россию. Однако американские официальные лица дистанцируются от решения данной проблемы, не реагируя на обращения посольства РФ, указала тогда официальный представитель МИД.

Захарова отмечала, что в США с прошлой осени находились примерно 80 российских учащихся. Часть школьников уже вернулась в РФ.

Ранее в четверг из Нью-Йорка в Москву рейсом "Аэрофлота" вылетели 369 граждан России, которые пожелали вернуться на родину. Кочан сообщил ТАСС, что среди пассажиров - 10 российских школьников. Вывозные рейсы "Аэрофлота" из США в РФ также были организованы из Нью-Йорка 7, 14 и 28 апреля, а из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) - 4 мая.

Теги
СШАРоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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