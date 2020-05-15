Профессор МГУ Князев сообщил об уходе после публикаций о домогательствах в вузе

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Преподаватель филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Князев сообщил об уходе из университета после публикаций сообщений студенток о домогательствах со стороны преподавателей вуза. Об этом он написал в четверг на своей странице в Facebook.

Ранее студенческое издание DOXA опубликовало свидетельства нескольких студенток филфака МГУ о домогательствах со стороны преподавателей вуза. Позднее издание опубликовало открытое письмо против домогательств в университете, которое подписали студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники вуза.

Князев признал, что у него были отношения со студентами, однако он всегда считал их добровольными. "Я сознательно никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, в частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было", - написал он, добавив, что некоторые его высказывания могли быть интерпретированы в неправильном ключе.

"В свете всего этого считаю свое будущее пребывание в МГУ в нынешней роли невозможным, но намерен завершить текущий семестр, чтобы не создавать никому сложностей", - заключил преподаватель и принес извинения тем, кто мог пострадать от его поступков.

Ранее исполняющий обязанности декана филологического факультета МГУ Андрей Липгарт заявил, что факультет не нашел оснований для проведения служебной проверки после сообщений студенток о домогательствах со стороны преподавателей, поскольку не были представлены факты и доказательства, а комиссии факультета "не могут подменять собой правоохранительные органы".