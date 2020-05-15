В Приморье начали лечить рак методами ядерной медицины

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая. /ТАСС/. Специалисты Приморского краевого онкологического диспансера впервые в регионе приступили к лечению радиоактивным радием пациентов с раком предстательной железы четвертой стадии, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Приморского края.

"13 мая такое лечение получили первые 10 пациентов онкологического диспансера. Сейчас специалисты ведут подбор больных, которым показана эта терапия. Отметим, что она крайне дорогостоящая, но включена в программу госгарантий. Радий, входящий в состав препарата, имеет очень короткую длину волны и не токсичен для костного мозга и крови пациента", - говорится в сообщении.

По словам радиотерапевта Натальи Фесик, которую цитирует пресс-служба, такая таргетная альфа-терапия позволяет продлить жизнь пациентам и улучшить качество их жизни. Подобная терапия стала возможной благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение" и его региональной составляющей "Борьба с онкологическими заболеваниями". Препарат вводится пациенту внутривенно раз в месяц на протяжении полугода. Как отмечает специалист, радий, зайдя в метастазы, уничтожает их и препятствует возникновению новых в других костях.

Ампулы с препаратом в защитных контейнерах заказываются в Нидерландах. Стандартная доза для введения рассчитывается по специальной формуле, где учитывается, в том числе и вес пациента. Сейчас такая системная терапия с использованием достижений ядерной медицины на Дальнем Востоке доступна также в Хабаровском крае.

Снижение смертности от новообразований - одна из ключевых задач регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение". На эти цели в 2020 году в Приморье предусмотрено более 846 млн рублей, в том числе 91 млн - средства краевого бюджета.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже раза в год. На реализацию нацпроекта планируется потратить более 1,7 трлн рублей.