Хабаровский край направит более 52 млн рублей на компенсации сотрудникам соцучреждений

ХАБАРОВСК, 15 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направят более 52 млн рублей на дополнительные выплаты для сотрудников домов престарелых и психинтернатов за двухнедельные смены, отработанные на карантине из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства региона в пятницу.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил направить дополнительные выплаты сотрудникам социальных учреждений. Для врачей, которые работают в таких учреждениях, доплата составит 40 тыс. рублей за двухнедельную смену. В случае, если они непосредственно оказывают помощь больным, зараженным коронавирусом, - 60 тыс. рублей. Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала - 25 тыс. рублей, а если они работают с заболевшими людьми - 35 тыс. рублей. Предусмотрены выплаты и для других категорий сотрудников. Выплаты будут сделаны также врачам, работающим с больными с коронавирусом.

"Работники психоневрологических интернатов и домов престарелых получат компенсационные выплаты за двухнедельные смены в условиях изоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Фургал. На эти цели из краевого резервного фонда будет выделено 52,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Дополнительная выплата в размере 20 тыс. рублей за работу в особых условиях установлена с 24 апреля 2020 года. При этом необходимо отработать смену в 14 дней.

По данным министерства социальной защиты населения края, в регионе 16 психоневрологических интернатов и домов престарелых и инвалидов. В них проживает около 3,5 тыс. человек. С марта в учреждениях действует карантин, при этом в условиях изоляции стационары края работают с 24 апреля сменой 14 дней. На прошлой неделе порядка 550 работников соцучреждений пошли на вторую смену. Как сообщается на официальном сайте Минтруда РФ, федеральные выплаты начнут поступать работникам в июне, краевые, по информации региона, - в мае.

По данным регионального правительства на четверг, в Хабаровском крае зарегистрировано 1 074 случая заражения коронавирусом, в том числе 51 за прошлые сутки. 451 человек выздоровел, семь пациентов умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болезней. На лечении находятся 616 пациентов. Все инфицированные наблюдаются в инфекционных госпиталях.