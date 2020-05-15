В ЕАО умер участник Великой Отечественной войны с положительным тестом на коронавирус

ТАСС, 15 мая. Участник Великой Отечественной войны, которому было 94 года, с положительным тестом на коронавирус умер в медучреждении в Еврейской автономной области. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории области.

"Умер в инфекционном госпитале участник Великой Отечественной войны Михаил Александрович Горелов <...> Поступил в инфекционный госпиталь в Биробиджане 13 мая в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и патологией сердечно-сосудистой системы. Спасти не удалось. Тест на COVID-19 положительный. Исследования тела еще не было, поэтому точная причина смерти пока неизвестна", - сказал представитель штаба. Это второй случай смерти пациента с положительным тестом на коронавирус в ЕАО.

В оперативном штабе не располагают информацией о том, как заразился мужчина.

Горелов родился в Пензенской области, в 1943 году был призван сурганским райвоенкоматом на должность телефониста. В сентябре 1945 года был назначен стрелком 1242-го стрелкового полка, в 1947 году был уволен в запас. До выхода на пенсию работал водителем в лесопромышленной компании.

Всего, по данным штаба, в области зарегистрированы 223 случая заражения коронавирусом, из них 78 человек выздоровели, 74 пациента находятся в инфекционных госпиталях области и подразделениях медицинских организаций для больных коронавирусной инфекцией, 46 больных лечатся на дому амбулаторно. Лечение в колониях, где произошла вспышка инфекции, получают 23 осужденных.