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На Камчатке завершилось строительство многофункционального медцентра

Отделение полностью готово к приему пациентов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 мая. /ТАСС/. Строительство многофункционального медицинского центра завершилось на Камчатке на территории военно-морского госпиталя Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщила в пятницу пресс-служба ТОФ.

Президент РФ Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Решение принято на фоне распространения коронавирусной инфекции. Ранее на этой неделе Минобороны России сообщило о скором завершении строительства восьми центров, включая дальневосточные.

"Медицинский центр возводился по специальному проекту, разработанному Военно-строительным комплексом Министерства обороны для регионов с повышенной сейсмической активностью. Специалистами применялись стройматериалы и технические решения, которые позволяют обеспечить лечение пациентов и безопасную работу медицинского персонала в условиях девятибалльной сейсмичности по шкале Рихтера. В 30 палатах оборудованы места для 60 больных. Отделение полностью готово к приему пациентов", - говорится в сообщении.

В медцентре установлены более 1 300 единиц специального медицинского оборудования, в том числе компьютерный томограф, цифровой рентгеновский комплекс, рентгеновский передвижной аппарат, аппарат для острого диализа, ультразвуковые диагностические аппараты, аппарат экстропоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), видеобронхоскоп, дуоденоскоп, гастрофиброскоп, колонофиброскоп.

Специалисты прибыли в Петропавловск-Камчатский для работы в новом медцентре после обучения на специальных курсах в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Они уже приступили к исполнению обязанностей на штатных должностях. Персонал работает в костюмах первого типа, которые обеспечивают максимальный уровень защиты, обработка помещений производится бактерицидными рециркуляторами закрытого типа.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,4 млн человек, более 300 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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