Власти Якутии сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе

ЯКУТСК, 15 мая. /ТАСС/. Ситуация по коронавирусу в Якутии стабилизируется: за последние двое суток в регионе выявлено 35 новых подтвержденных случаев заражения. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе правительства Якутии.

"Ситуация выходит на плато, при соблюдении ограничительных мер возможно постепенное снижение уровня заболеваемости COVID-19", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева.

За прошедшие сутки в регионе было взято 1 670 анализов. "Относительно большой охват населения тестированием позволяет более эффективно выявлять инфицированных", - сообщили в правительстве региона.

В Якутии режим полной самоизоляции продлен до 31 мая и действует в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Алданском районах, а также поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района и городе Покровск Хангаласского района. Помимо этого, объявлен карантин в вахтовых поселках на Чаяндинском месторождении в Ленском и в Сунтарском районах.

Всего в Якутии зарегистрировано 722 случая заражения коронавирусом, выздоровели 211 человек, умерли четверо. Состояние семи пациентов оценивается как тяжелое. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,4 млн человек, более 300 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.