Ростовские власти с 15 мая открыли ярмарки и возобновили работу МФЦ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая. /ТАСС/. Власти Ростовской области открыли ярмарки продовольственных товаров, восстановили работу МФЦ по предварительной записи и начали оказывать плановую медпомощь для диспансерных пациентов. Об этом в пятницу сообщил ТАСС начальник управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин.

"Сегодня возобновлены работа постоянно действующих ярмарок продовольственных товаров, оказание в полном объеме государственных и муниципальных услуг в МФЦ по предварительной записи, выезд областных медицинских бригад в отдаленные населенные пункты для диспансерного наблюдения пациентов, оказание плановой медицинской помощи для пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении, оказания территориальными центрами занятости полного перечня услуг", - сказал он в пресс-центре регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области.

Постановление, позволившее снять некоторые введенные ранее ограничения на территории Ростовской области, во вторник подписал губернатор региона Василий Голубев. Говоря о реализации разработанного плана, он подчеркнул, что для успешного выхода из ограничений важно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

По словам главы региона, при выполнении определенных условий на следующей неделе смогут начать работу торговые предприятия, реализующие непродовольственные товары, за исключением тех, которые расположены в торговых центрах, автосалоны, предприятия бытовых услуг, в том числе салоны красоты, парикмахерские и химчистки. Власти региона намерены также разрешить занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе в группах не более двух человек и с сохранением социальной дистанции. Однако запрет на работу для фитнес-центров, спа-центров, бань и соляриев будет сохранен.

По последним данным, в Ростовской области отмечено 2 111 случаев заражения коронавирусом, 578 человек выздоровели, 25 человек умерли. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.