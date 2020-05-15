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Пандемия коронавируса нового типа
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Рекордное число пациентов вылечилось за сутки от коронавируса в Подмосковье

За сутки вылечились 481 человек
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Врачи вылечили еще 481 человека от коронавируса в Подмосковье, сообщили в пятницу в Московском областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Это рекордное число выздоровевших за все время с начала эпидемии.

"В Московской области за последние сутки выздоровел еще 481 заболевший коронавирусом. Все они выписаны после завершения лечения и получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Общее число выздоровевших увеличилось до 2 468 человек", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,4 млн человек, более 300 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесены изменения (9:45 мск) - добавлена информация по тексту. 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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