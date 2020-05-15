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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Еще 1 235 человек выздоровели от коронавируса в Москве

Общее число достигло 24 562

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 1 235 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1 235 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 24 562", - сказала она.

Она добавила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.

Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,4 млн человек, более 300 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесены изменения (9:54 мск) - добавлена информация по тексту. 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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