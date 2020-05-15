В Забайкалье дополнительно развернули более 150 коек для пациентов с коронавирусом

ТАСС, 15 мая. Дополнительно 156 койко-мест развернуто в Забайкалье для лечения зараженных коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу на заседании оперативного штаба по COVID-19 вице-премьер краевого правительства по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

Ранее на совещании с участием глав регионов президент России Владимир Путин сообщил, что задача по оборудованию мест в больницах, специализирующихся на лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, в целом решена в срок, создано больше дополнительных коек, чем планировалось. Однако президент отметил, что это не повод останавливать работу, губернаторам необходимо использовать каждую возможность, чтобы нарастить необходимые ресурсы.

"На сегодняшний день в Забайкальском крае открыто шесть моностационаров, из плановых 530 коек на первом этапе развернуты все 530. На втором этапе планируется ввести дополнительно 643 койки, из них 156 уже развернуто на базе первой городской больницы в Чите, где находится большая часть заболевших. В конце второго этапа будет введено 1 173 места для больных с диагнозом "COVID-19", - сказала Ванчикова.

Она уточнила, что завершить второй этап оснащения планируется в июне этого года. Всего в Забайкалье сейчас развернуто шесть моностационаров - в Чите, Петровск-Забайкальске, Борзе, Нерчинске, Чернышевске, Могойтуе.

По оперативным данным, в Забайкальском крае зарегистрировано 486 случаев заражения коронавирусом, из них ранее 178 человек прошли лечение и выписались, три человека умерли.

По данным Роспотребнадзора, показатель летальности в регионе, связанной с COVID-19, на данный момент составляет чуть более 1%.