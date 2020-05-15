Александра Ребенок и Евгений Цыганов прочитали "Сказки на дому" для "Яндекса"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Евгений Цыганов, Анатолий Белый, Александра Ребенок, Светлана Устинова, Иван Макаревич - всего более 50 артистов - приняли участие в проекте "Сказки на дому", который теперь доступен на сервисе "Яндекс.Музыка". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба компании.

Проект "Сказки на дому" был придуман музыкантом и продюсером Василием Зорким. Это домашний монотеатр, где ежедневно звезды театра, кино и музыки читают сказки, рассказы и повести, поют колыбельные на разных языках. За звуковое оформление отвечают Федор Кандинский, Денис Липатов, Иван Иванина и Евгений Сухотин.

"Специально для "Яндекс.Музыки" участники "Сказок на дому" записали аудиоверсии сказок - народных и авторских, российских и иностранных. Так, Евгений Цыганов читает "Сказку о рыбаке и рыбке" Александра Пушкина, Анатолий Белый - "Стойкого оловянного солдатика" Ханса Кристиана Андерсена, Анна Чиповская - "Железное колечко" Саши Черного, а Павел Артемьев - "Сказку об Иване Царевиче, Жар-птице и о сером волке", - рассказали в компании.

В разделе "Для детей" уже можно найти 18 сказок, коллекция будет пополняться.

"Цель проекта - помочь детям и родителям, которые сейчас вынуждены проводить много времени дома, а также поддержать артистов театров и кино, у которых отменились репетиции, спектакли и съемки", - отметили в "Яндексе".