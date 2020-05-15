{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Борющимся с коронавирусом врачам в Хабаровском крае выплатили почти 100 млн рублей

Выплаты получили 3 560 медиков

ХАБАРОВСК, 15 мая. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае выплатили почти 100 млн рублей стимулирующих доплат медикам, работающим с больными с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

В России установлена специальная федеральная выплата в размере от 25 до 80 тыс. рублей в месяц врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. В Хабаровском крае также предусмотрены региональные доплаты, в частности для врачей-эпидемиологов, реаниматологов, специалистов лабораторной диагностики коронавируса, водителей автомобилей, оказывающих медико-санитарную помощь.

"В Хабаровском крае власти полностью рассчитались по заработной плате и стимулирующим доплатам с персоналом лечебных учреждений, оказывающим помощь пациентам с диагнозом COVID-19. За счет федеральных и краевых средств по итогу работы в апреле им начислили почти 100 млн рублей. Стимулирующие выплаты получили 3 560 сотрудников лечебных учреждений", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения края Александр Витько уточнил, что доплаты перечислены по двум федеральным постановлениям и одному краевому. "Напомню, что в нашем постановлении мы указали категории работников, не попавших в федеральные списки. В апреле доплаты по нему получили 883 человека, а всего выплачено почти 20 млн рублей", - цитирует пресс-служба Витько.

По данным пресс-службы, следующие доплаты медицинскому персоналу за оказание помощи пациентам с COVID-19 будут начислены в июне. Они позволят поддержать врачей и медперсонал, у которых исполнение служебных обязанностей сейчас напрямую сопряжено с риском для здоровья.

На 15 мая в Хабаровском крае нарастающим итогом зарегистрировано 1 074 случая заражения коронавирусом. По последним данным, в регионе выздоровели 497 человек, семь умерли. На лечении сейчас находятся 570 человек, а всего под наблюдением врачей состоят свыше 3 тыс. человек.

Теги
РоссияХабаровский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Мишустин поручил контролировать выплату надбавок каждому медработнику
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС