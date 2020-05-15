Борющимся с коронавирусом врачам в Хабаровском крае выплатили почти 100 млн рублей

ХАБАРОВСК, 15 мая. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае выплатили почти 100 млн рублей стимулирующих доплат медикам, работающим с больными с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

В России установлена специальная федеральная выплата в размере от 25 до 80 тыс. рублей в месяц врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. В Хабаровском крае также предусмотрены региональные доплаты, в частности для врачей-эпидемиологов, реаниматологов, специалистов лабораторной диагностики коронавируса, водителей автомобилей, оказывающих медико-санитарную помощь.

"В Хабаровском крае власти полностью рассчитались по заработной плате и стимулирующим доплатам с персоналом лечебных учреждений, оказывающим помощь пациентам с диагнозом COVID-19. За счет федеральных и краевых средств по итогу работы в апреле им начислили почти 100 млн рублей. Стимулирующие выплаты получили 3 560 сотрудников лечебных учреждений", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения края Александр Витько уточнил, что доплаты перечислены по двум федеральным постановлениям и одному краевому. "Напомню, что в нашем постановлении мы указали категории работников, не попавших в федеральные списки. В апреле доплаты по нему получили 883 человека, а всего выплачено почти 20 млн рублей", - цитирует пресс-служба Витько.

По данным пресс-службы, следующие доплаты медицинскому персоналу за оказание помощи пациентам с COVID-19 будут начислены в июне. Они позволят поддержать врачей и медперсонал, у которых исполнение служебных обязанностей сейчас напрямую сопряжено с риском для здоровья.

На 15 мая в Хабаровском крае нарастающим итогом зарегистрировано 1 074 случая заражения коронавирусом. По последним данным, в регионе выздоровели 497 человек, семь умерли. На лечении сейчас находятся 570 человек, а всего под наблюдением врачей состоят свыше 3 тыс. человек.