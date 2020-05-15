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Пандемия коронавируса нового типа

Количество выписанных после коронавируса пациентов в Карелии превысило число новых случаев

Среди выздоровевших - 87-летняя жительница Сегежи

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 мая. /ТАСС/. Количество выздоровевших после коронавируса пациентов в Карелии за сутки впервые превысило число новых случаев заражения. Об этом в пятницу сообщил оперативный штаб республики по борьбе с новой инфекцией.

"За минувшие сутки число выздоровевших от коронавирусной инфекции превысило число заболевших. 13 человек выписаны: четыре человека в Сегеже, остальные в Петрозаводске. Подтверждено восемь новых случаев коронавируса", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в оперштабе, такое соотношение в регионе отмечено впервые с начала пандемии. По информации пресс-службы правительства региона, среди выписанных - 87-летняя жительница Сегежи, которая попала в больницу в тяжелом состоянии, однако врачи сумели спасти ей жизнь.

Новые случаи заражения зафиксированы в Сортавале (1) и Петрозаводске (7).

Теги
РоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
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