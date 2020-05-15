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Пандемия коронавируса нового типа

Более 770 человек с коронавирусом проходят лечение в больнице №15 им. Филатова в Москве

За последние сутки на лечение поступили 155 человек

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Более 1 350 пациентов проходят лечение в городской клинической больницы №15 им. Филатова в Москве, из них 777 - с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в пятницу главврач учреждения Валерий Вечорко.

В Москве есть ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе больница №15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница №2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"Сводка на утро 15 мая, всего на лечении состоят 1357 человек. Из них с подтвержденным коронавирусом - 777 человек. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц - 109", - говорится в сообщении Вечорко.

Он добавил, что за последние сутки к ним поступили 155 человек, были выписаны 149 пациентов.

В еще одной из базовых больниц - ИКБ-2 - на 15 мая лечение проходят в общей сложности 602 человека, в том числе 287 заражены коронавирусной инфекцией. В реанимации находятся 11 пациентов, четверо подключены к аппаратам ИВЛ, сообщила главврач медучрежения Светлана Краснова. "Поступили [за сутки] 54 человека, из них 26 - с коронавирусом. Выписаны 64 человека, из них 27 с выздоровлением по COVID", - написала она на своей странице в Facebook.

По данным главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, сейчас в учреждении на лечении находятся 288 человек с различными заболеваниями. У 175 пациентов подтвержден коронавирус, написал главврач в Facebook.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,4 млн человек, более 300 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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