Липецкие органы соцзащиты ведут прием заявок на выплаты семьям с детьми на трех площадках

ЛИПЕЦК, 15 мая. /ТАСС/. Власти Липецкой области начали прием заявок на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет сразу на трех площадках. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Подать документы можно на трех площадках: через портал госуслуг, в МФЦ или в соцзащите по месту жительства, причем, сделать это в электронном виде через портал будет наиболее удобно", - сказал Артамонов.

Он пояснил, что в случае использования портала от заявителя не потребуется никаких документов, только заявление. "В МФЦ и соцзащите нужно будет предъявить паспорт, но при этом, в заявлении следует указать данные паспорта супруга, СНИЛС всех членов семьи и данные свидетельств о рождении детей",- отметил он. Оригиналы и копии документов предоставлять не нужно.

Артамонов напомнил, что выплата в размере 50% от прожиточного минимума, то есть 4 920 рублей, положена семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно при условии, что среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, установленного во втором квартале 2019 года. "Выплачивать пособия на каждого ребенка начнут с 1 июня, липчане получат сумму сразу за шесть месяцев, начиная с января текущего года", - сказал Артамонов.